Назван неожиданный фактор риска развития рака у женщин

Повышение температуры, вызванное изменением климата, связано с ростом заболеваемости и смертности от женских онкологических заболеваний — рака груди, яичников, матки и шейки матки — в странах Ближнего Востока и Северной Африки. К такому выводу пришли исследователи Американского университета в Каире. Работа опубликована в журнале Frontiers in Public Health (FPH).

Изменение климата пагубно влияет на здоровье: жаркая погода, дефицит продовольствия и воды, загрязнение воздуха, а также стихийные бедствия усугубляют эпидемиологическую ситуацию и ослабляют медицинскую инфраструктуру. Это особенно опасно при онкологических заболеваниях, где своевременная диагностика и лечение критичны.

«С повышением температуры растет и смертность от рака среди женщин — особенно от рака яичников и молочной железы», — отметила ведущий автор исследования, доктор Вафа Абуэльхейр Матариа.

Ученые проанализировали данные из 17 стран региона, включая Египет, Ирак, Иран, Ливан, Сирию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие, в период с 1998 по 2019 год. Они сопоставили температуру окружающей среды с показателями заболеваемости и смертности от четырёх видов рака у женщин.

Согласно результатам, с каждым повышением температуры на 1 °C заболеваемость увеличивается на 173–280 случаев рака на 100 тысяч человек. Наибольший рост отмечен по раку яичников, наименьший — по раку груди. Смертность также увеличивается — на 171–332 случая на 100 тысяч человек на каждый градус потепления.

Наиболее выраженные показатели роста зарегистрированы в шести странах: Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Сирии. В Катаре, например, заболеваемость раком груди увеличивалась на 560 случаев на 100 000 человек на каждый дополнительный градус, тогда как в Бахрейне — на 330.

«Женщины физиологически более уязвимы к климатическим рискам, особенно во время беременности. А социальное неравенство ограничивает их доступ к медицинской помощи», — пояснил соавтор исследования доктор Сунгсу Чун.

Исследователи подчеркивают, что температура может влиять на риск развития рака по множеству каналов: усиливать воздействие канцерогенов, нарушать работу здравоохранения и даже оказывать влияние на биологические процессы на клеточном уровне.

Хотя более высокая распространенность может частично объясняться улучшением диагностики, рост смертности указывает на доминирование именно внешних факторов риска, а не просто выявления большего числа случаев.

«Без устранения уязвимостей бремя рака, связанного с изменением климата, будет только расти», — заключил доктор Чун.

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