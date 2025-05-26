Ученые создали зубную нить, которая может измерять уровень стресса

Американские ученые из Университета Тафтса разработали инновационное устройство, которое позволяет в реальном времени измерять уровень стресса при помощи обычной зубной нити. Работа опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Хронический стресс давно признан фактором, повышающим риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, ослабления иммунной системы, депрессии и тревожных расстройств. Однако традиционные методы оценки стресса — опросники, интервью и лабораторные анализы — либо субъективны, либо дороги и труднодоступны.

Команда профессора Самира Сонкусале из департамента электротехники и вычислительной техники поставила цель: встроить отслеживание стресса в повседневную рутину человека.

«Кортизол — основной гормон стресса — содержится в слюне, а значит, зубная нить идеально подходит для регулярного сбора проб», — объяснил он.

Разработанная ими «умная» нить внешне напоминает обычную зубную щетку с натянутой нитью, но внутри — высокоточная сенсорная система. Слюна поступает внутрь устройства по узкому каналу за счет капиллярного эффекта и попадает на электроды, которые улавливают концентрацию кортизола.

Ключ к технологии — полимеры с молекулярной памятью, разработанные по принципу «слепка» с молекулы кортизола. После удаления исходной молекулы остается полимерная структура, идеально подходящая для ее повторного захвата. Такие сенсоры не требуют дорогих антител или белков, что резко упрощает и удешевляет производство.

Принцип работы устройства универсален: по аналогичной схеме можно создать сенсоры для отслеживания уровня глюкозы, эстрогена, маркеров рака или сердечно-сосудистых заболеваний — все это возможно через обычную слюну.

«Это настоящий прорыв. Мы делаем биосенсоры доступными каждому, без необходимости в лабораториях или специальных навыках», — добавил Сонкусале.

Его команда уже работает над запуском стартапа для вывода устройства на рынок.

Ранее ученые создали биосенсор, способный неделями отслеживать молекулы в крови.