Интенсивный спорт оказался опасен для мужских артерий

Интенсивные тренировки на выносливость могут приводить к кальцификации коронарных артерий у мужчин, но не у женщин. К такому выводу пришли ученые из исследовательской организации Negida Academy. Результаты работы опубликованы в журнале JACC: Advances.

Ученые провели метаанализ девяти ранее опубликованных наблюдательных исследований с участием более 61 тысячи человек. В работах сравнивались данные о состоянии сердечно-сосудистой системы у спортсменов и нетренированных людей. Выяснилось, что у мужчин, тренирующихся более трех тысяч минут в неделю, уровень кальцинированных отложений в артериях оказался выше, чем у их менее активных сверстников.

Кальцинированные бляшки — это скопления солей кальция на внутренней стенке артерий, которые характерны для атеросклероза. В отличие от жировых, такие бляшки имеют более жесткую структуру из-за кристаллов кальция. Они значительно сужают артерии и затрудняют кровоток.

«Это особенно удивительно, учитывая, что спортсмены, тренирующие выносливость, в целом демонстрируют высокие показатели сердечно-сосудистого здоровья», — отмечают исследователи.

У женщин-спортсменок подобной связи обнаружено не было: даже при высоких объемах тренировок уровень кальцификации коронарных артерий у них не отличался от такового у неспортсменок. Также различий не выявили и у мужчин, тренирующихся в пределах 1500–3000-минут в неделю, что соответствует умеренным нагрузкам.

Авторы подчеркивают, что это открытие ставит под сомнение представление о безусловной пользе частых тренировок. Результаты также указывают на возможный парадокс: у мужчин регулярные, но чрезмерные нагрузки могут не только укреплять сердечно-сосудистую систему, но и одновременно повышать риски, обычно характерные для малоподвижного образа жизни.

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