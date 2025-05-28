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Назван популярный вид спорта с высоким риском внезапной смерти

EHJ: у бодибилдеров-профи риск внезапной сердечной смерти повышен в 14 раз
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Depositphotos

Профессиональный бодибилдинг может значительно повышать риск внезапной сердечной смерти, особенно среди элитных спортсменов. К такому выводу пришли ученые из Университета Падуи (Италия). Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

Исследователи проанализировали данные о здоровье более 20 тысяч бодибилдеров, собранные в течение восьмилетнего периода. За время наблюдения было зафиксировано 73 случая внезапной смерти — в основном из-за остановки сердца.

Наибольшая опасность, по словам авторов, наблюдается у участников топовых международных соревнований: риск сердечной смерти у них оказался в 14 раз выше, чем у любителей. Хотя в отдельных случаях причиной становилось злоупотребление анаболическими стероидами и другими препаратами, большинство умерших имели патологические изменения сердца, включая утолщение стенки левого желудочка и значительное увеличение общей массы органа.

Ученые подчеркивают, что экстремальные физические нагрузки, жесткие диеты и стимулирующие вещества создают серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Исследователи призывают спортивные федерации и врачебное сообщество срочно разработать официальные рекомендации по мониторингу здоровья и профилактике внезапной смерти у спортсменов, особенно на профессиональном уровне.

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