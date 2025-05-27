Рак кожи у мужчин и женщин проявляется на разных частях тела, выяснили ученые

The Guardian: у мужчин меланома чаще всего развивается на туловище

Ученые из организации Cancer Research UK установили, что у мужчин меланома чаще всего развивается на туловище — спине, груди и животе, тогда как у женщин — на ногах, от бедер до ступней. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эти различия, как считают ученые, могут быть связаны с поведенческими факторами: мужчины чаще загорают без рубашки, а женщины летом носят одежду, открывающую ноги.

Анализ показал, что 40% случаев меланомы у мужчин приходится на туловище — это около 3700 диагнозов в год. У женщин 35% злокачественных новообразований кожи выявляются на нижних конечностях — около 3200 случаев ежегодно.

Исследование также подтвердило, что 87% всех случаев меланомы в Великобритании — примерно 17 100 в год — вызваны чрезмерным воздействием ультрафиолетового излучения, главным образом солнечного.

За последнее десятилетие заболеваемость меланомой в стране значительно выросла. Согласно данным Cancer Research UK, число новых диагнозов увеличилось с 21 до 28 на 100 тысяч человек в период с 2007-2009 по 2017-2019 годы. Особенно резкий рост наблюдается среди пожилых: среди людей старше 80 лет число случаев выросло на 57%, а среди молодых (от 25 до 49 лет) — на 7%.

Ожидается, что в 2025 году число новых случаев меланомы достигнет 21 300.

«Мы добились прогресса в выживаемости при раке кожи, но рост заболеваемости, особенно среди мужчин, вызывает тревогу. Если вы заметили новую родинку или изменения в уже существующей, не откладывайте визит к врачу», — предупредила исполнительный директор Cancer Research UK Мишель Митчелл.

Ранее был назван неожиданный фактор риска развития рака у женщин.