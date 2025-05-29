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Создана карта древних белков человеческго мозга

PLOS ONE: в образце мозга возрастом 200 лет нашли 1200 древних белков
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Оксфордские ученые разработали уникальную методику, которая позволила извлечь и идентифицировать более 1200 белков из всего 2,5 мг образца человеческого мозга возрастом около 200 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

До сих пор изучение древних белков было сосредоточено в основном на твердых тканях — костях и зубах. Мягкие ткани, такие как мозг, органы и кожа, хотя и содержат куда больше биологической информации, долгое время оставались недоступными для анализа. Ученые задались целью преодолеть это ограничение.

В ходе работы ученые протестировали десять методов разрушения клеточных мембран на 200-летних мозговых образцах, найденных на кладбище викторианского работного дома. Эффективным оказался способ с применением мочевины — вещества, способного разрушать клетки и освобождать содержащиеся в них белки.

Далее исследователи использовали жидкостную хроматографию и масс-спектрометрию для разделения и идентификации белков. Дополнительно была применена спектрометрия ионной подвижности с асимметричной формой волны в сильном поле. Это метод химического анализа, который «дробит» компоненты анализируемого вещества для улучшения обнаружения пептидов в сложных образцах. Его применение позволило увеличить число обнаруженных белков на 40%.

«Все зависит от уровня детализации. Чем больше этапов разделения применяется, тем выше шанс точно распознать нужные молекулы. Это напоминает игру с деталями конструктора — сортируя их по форме и цвету, вы быстрее поймете, что из них можно собрать», — пояснила Мортон-Хейворд.

Применение этой методики открыло доступ к крупнейшему на сегодняшний день палеопротеому, извлеченному из археологических мягких тканей. По словам исследователей, белки сохраняются в археологических материалах дольше, чем ДНК, и способны рассказать о жизни и здоровье человека намного больше, чем его генетический код.

Ранее ученые раскрыли тайну огромной емкости памяти человеческого мозга.

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