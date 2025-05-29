Ученые раскрыли убийственный секрет древних травоядных динозавров

Международная группа палеонтологов из Австрии, Германии и Швейцарии обнаружила, что травоядный динозавр Plateosaurus trossingensis, живший 229–200 млн лет назад, мог использовать свой мощный хвост в качестве грозного оружия против хищников. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Платеозавры, достигавшие 10 метров в длину и весившие до тонны, не имели ни рогов, ни брони, что делало их уязвимыми перед хищниками. Однако, как выяснили ученые, их длинный и мускулистый хвост мог компенсировать этот недостаток.

Исследователи сравнили строение хвоста платеозавра с современными рептилиями — варанами и игуанами, которые активно используют хвосты для защиты. Расчеты показали, что удар кончиком хвоста динозавра мог достигать 1,6 килоджоуля, а полная сила удара — 174 килоджоуля. Этого достаточно, чтобы оглушить или даже лишить жизни небольшого хищника или отпугнуть более крупного.

Для сравнения, удар в 174 килоджоуля примерно в 174 раза сильнее атаки боксера-тяжеловеса и сопоставим с наездом легкового автомобиля на скорости в 50 км/ч.

Ученые предполагают, что хвост мог использоваться не только против хищников, но и в столкновениях между сородичами — например, в борьбе за территорию, партнера или защиту потомства. Это объясняет, как платеозавры, несмотря на отсутствие других средств защиты, смогли процветать в течение миллионов лет.

Ранее ученые нашли в Испании самый полный череп стегозавра в Европе.