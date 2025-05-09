У берегов Испании открыли новый вид морского червя-«аккордеона»

RSOS: найден ядовитый морской червь, способный сжиматься в пять раз

Испанские ученые из Национального музея естественной истории в Мадриде нашли у северо-западного побережья страны необычного морского червя, способного резко сокращать длину своего тела при угрозе. Вид, получивший название Pararosa vigarae, напоминает музыкальный инструмент. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

В спокойном состоянии червь достигает длины 25 см, но при опасности резко сокращается до пяти сантиметров, образуя четкие темные кольца. Эта уникальная особенность, напоминающая меха музыкального инструмента, и дала ему неофициальное имя — «червь-аккордеон».

Относясь к типу Nemertea (ленточные черви), Pararosa vigarae использует токсины для охоты. Шесть особей были найдены под камнями и раковинами на 30-метровой глубине в заливе Риа-де-Ароса.

Долгое время ленточные черви оставались малоизученными из-за скудных внешних различий между видами. Для точной идентификации P. vigarae исследователи из Испании, Гуама и США применили комбинированный подход: анализ ДНК и морфологии.

Специалисты выделили ключевые гены (16S рРНК, COI и другие), подтвердив принадлежность червя к семейству Lineidae. Интересно, что количество колец на теле коррелирует с размером особи — у крупнейшего экземпляра их насчитали 60.

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