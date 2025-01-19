Спутники засняли таинственный «призрачный остров» в Каспийском море

Спутники NASA Landsat 8 и Landsat 9 запечатлели появление и исчезновение небольшого острова в Каспийском море. Событие произошло в 25 километрах от побережья Азербайджана. Исследование опубликовано на официальном сайте обсерватории Земли NASA.

По словам специалистов, явление было вызвано активностью подводного грязевого вулкана Кумани, который начал извергаться в начале 2023 года. На пике активности ширина острова достигла 400 метров. Однако менее чем за два года это образование полностью рассеялось, и к концу 2024 года от него почти ничего не осталось.

По словам исследователей, «призрачный» остров Кумани появляется и исчезает. Первый подобный случай зарегистрировали в 1861 году, когда среди каспийских вод появилась полоса грунта шириной 87 метров и высотой 3,5 метра.

Самое мощное извержение случилось в 1950 году, создав остров 700 метров в ширину и шесть — в высоту.

Ученые отметили, что грязевые вулканы образуются в местах, где подземное давление выталкивает горячие текучие массы и газы на поверхность.

Грязевые вулканы Азербайджана связаны с обширной углеводородной системой Южно-Каспийского бассейна и, как известно, выделяют горючие газы, такие как метан, вместе с характерными грязевыми шламами. Иногда их извержения сопровождаются выбросами столбов пламени высотой в сотни метров.

Ранее стало известно, что таяние льдов Антарктиды может привести к мощным извержениям вулканов.