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Человеческое лекарство от диабета повысило яйценоскость кур

BiolRep: лекарство от диабета сохранило способность нести яйца у старых кур
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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Метформин, широко применяемый при сахарном диабете второго типа и синдроме поликистозных яичников, может значительно повышает яйценоскость кур. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Пенсильвания. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology of Reproduction (BiolRep).

В ходе эксперимента ученые давали бройлерным курам-производителям (тем, что откладывают яйца для выведения цыплят) небольшие дозы метформина на протяжении 40 недель. В результате птицы откладывали больше яиц, накапливали меньше жира и имели более стабильный гормональный фон по сравнению с контрольной группой.

Особенно важным такой эффект был для кур, которые с возрастом теряют способность к яйцекладке. Это явление, по словам ученых, напоминает синдром поликистозных яичников (СПКЯ) у женщин. Это гормональное заболевание, при котором нарушается работа яичников, менструальный цикл становится нерегулярным, и снижается фертильность. СПКЯ — одно из самых распространенных эндокринных нарушений у женщин, затрагивающее до 10–12% женщин репродуктивного возраста.

У людей метформин улучшает чувствительность к инсулину и помогает нормализовать уровень половых гормонов, способствуя восстановлению овуляций. У кур, как показало новое исследование, препарат действует аналогично: поддерживает работу яичников и стимулирует яйцекладку.

Анализ образцов печени также показал, что метформин активирует гены, связанные с выработкой белков яичного желтка, и одновременно подавляет гены, отвечающие за накопление жира. По словам ученых, препарат помогает птицам сохранить метаболическое здоровье даже в пожилом возрасте.

Авторы подчеркивают: применение метформина в птицеводстве может повысить эффективность производства, улучшить здоровье животных и сократить количество брака. Препарат быстро разрушается в организме птиц и не проникает в мясо или яйца, поэтому его использование безопасно для потребителей.

Ранее ученые выяснили, что препарат от диабета метформин увеличивает продолжительность жизни женщин.

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