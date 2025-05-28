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Назван простой способ улучшить настроение младенца

Child Development: пение родителей улучшает настроение младенцев
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Pexels

Международная команда ученых выяснила, что короткие песенки, которые родители поют своим младенцам, могут быть эффективным способом улучшить настроение ребенка и укрепить его связь с родителем. Работа опубликована в журнале Child Development.

В эксперименте приняли участие 110 пар «родитель — младенец» из США и Новой Зеландии. Возраст детей составлял в среднем около четырех месяцев. Родителей разделили на две группы: одной было предложено в течение четырех недель проходить музыкальную программу через смартфон и чаще петь своим детям, вторая группа выступала в качестве контрольной.

Результаты показали, что использование приложения значительно повысило частоту пения родителями, особенно в ситуациях, когда нужно было успокоить ребенка. Это, в свою очередь, положительно сказалось на общем эмоциональном состоянии младенцев — их настроение стало заметно лучше, согласно ежедневным отчетам родителей.

Исследователи подчеркнули, что пение — доступный и эффективный способ укрепить эмоциональную связь с ребенком и снизить уровень стресса. Причем родители интуитивно начинали использовать пение как способ утешения, хотя такой инструкции в программе напрямую не было.

«Наши данные показывают: даже короткое и ненавязчивое вмешательство может принести пользу и младенцам, и родителям, — отмечает доктор Эун Чо из Йельского университета. — Пение не требует специального оборудования или подготовки и может быть легко интегрировано в повседневные заботы о ребенке».

В настоящий момент ученые продолжают работу: в рамках нового исследования они тестируют три типа взаимодействия с ребенком — пение, прослушивание музыки и чтение вслух, чтобы выяснить, что оказывает наибольшее влияние на настроение и здоровье младенца.

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