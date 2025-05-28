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Найден эффективный способ борьбы с туберкулезом

EMBO: два фермента помогают туберкулезной палочке выживать в сложных условиях
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Shutterstock

Ученые из Оксфордского и Суррейского университетов обнаружили, что туберкулезная палочка (Mycobacterium tuberculosis) использует редкий тип химической метки, чтобы замедлять деление, контролировать активность генов и выживать в неблагоприятной среде. Результаты исследования опубликованы в The EMBO Journal.

Ключевым элементом в этом механизме оказался фермент DarT, который добавляет к участкам ДНК специфическую модифицирующую группу. Эта метка временно «замораживает» процессы деления и трансляции (синтеза белка из аминокислот), позволяя бактерии сохранять активность на минимальном уровне.

При этом другой фермент, DarG, способен снимать эту метку, возвращая ДНК к активному состоянию. Ученые впервые составили подробную карту таких модификаций и выяснили, что они особенно активно накапливаются в точках начала репликации и в генах, отвечающих за реакцию на стресс и обмен металлов. Металлы (железо, цинк, медь и другие) входят в состав клетки бактерии и участвуют в различных процессах.

В лабораторных экспериментах ученые обнаружили: бактерия утрачивает способность удалять эти метки, она перестает делиться и теряет жизнеспособность. Это открывает перспективы для создания новых подходов к лечению туберкулеза, особенно его лекарственно устойчивых форм, которые могут годами скрываться в организме в латентном состоянии.

Ранее был создан способ выявления главных элементов возбудителя туберкулеза.

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