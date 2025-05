Ученые добились крупного прорыва в борьбе с туберкулезом

Американские ученые из Массачусетского технологического института совершили прорыв в борьбе с туберкулезом, разработав новый метод маркировки ключевых компонентов бактерии-возбудителя Mycobacterium tuberculosis. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда создала новую методику маркировки гликана ManLAM — важного компонента клеточной стенки патогена. Используя органическую молекулу оксазиридин, специалисты смогли впервые избирательно визуализировать этот гликан и отследить его поведение при заражении иммунных клеток.

Метод позволил наблюдать за бактериями в течение нескольких дней после заражения. Вопреки предыдущим предположениям, гликаны остаются в клеточной стенке бактерий. Технология открывает новые возможности для изучения механизмов заражения.

Существующие методы диагностики туберкулеза — рентгенография и молекулярные тесты — часто недоступны в развивающихся странах.

Новый подход может лечь в основу быстрых тестов по анализу мочи, более чувствительных способов выявления заболевания, а также стать альтернативой длительному культивированию бактерий.

Ранее в России предложили лечить туберкулез витаминизированной медью.