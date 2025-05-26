Развеян популярный миф об упражнениях на пресс

Целенаправленное выполнение упражнений на мышцы кора не обязательно предотвращает боли в пояснице и улучшает баланс тела. Об этом изданию The Conversation рассказал Хантер Беннетт, сотрудник кафедры по физической культуры и спорта Университета Южной Австралии.

«Когда люди говорят о «прессе», они часто имеют в виду мышцы живота, которые можно увидеть. И наоборот, термин «кор» используется для описания более широкой группы мышц в контексте функциональности, а не эстетики. Когда люди говорят об укреплении «кора», они часто имеют в виду не только мышцы живота, но и диафрагму, мышцы спины (разгибатели позвоночника), бедер, ягодиц и тазового дна», — рассказал эксперт.

По словам Беннетта, все они помогают стабилизировать позвоночник при движении и распределять нагрузку между верхними и нижними конечностями. В связи с этим в социальных сетях популяризовалось мнение о том, что целенаправленная работа над ними поможет избежать болей в спине.

«По некоторым данным, такие упражнения, как планка, могут помочь облегчить приступы боли в пояснице. Однако такие тренировки не более эффективны, чем другие виды упражнений, такие как ходьба или силовые тренировки», — уточнил специалист.

Эксперт также упомянул, что в отдельном исследовании улучшение силы и устойчивости корпуса после девятинедельной программы тренировок не помогло существенно облегчить боль, что также ставит под сомнение эту взаимосвязь.

Однако, по словам ученого, эту информацию нельзя воспринимать как доказательство «бесполезности» мышц кора.

«Чем слабее ваши мышцы, тем выше вероятность того, что вы столкнетесь с функциональными ограничениями и инвалидностьюв пожилом возрасте. Укрепление мышц кора, как и всего тела, может помочь оставаться в форме и сохранить здоровье с возрастом», — заключил эксперт.

Ранее врач рассказал, как «сидеть» в телефоне без вреда для спины и шеи.