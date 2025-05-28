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Духи и лосьоны разрушают естественную защиту организма, выяснили ученые

SciAdv: лосьоны снижают уровень концентрации защитных радикалов тела на 140%
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Depositphotos

Американские ученые из Университета Пенсильвании сделали тревожное открытие: привычные средства личной гигиены нарушают природный защитный механизм человека. Оказывается, духи и лосьоны изменяют химический состав воздуха вокруг нашего тела, ослабляя естественный барьер против вредного озона. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда обнаружила, что каждый человек окружен невидимым «полем окисления» — облаком химических реакций, возникающих при контакте кожных масел с озоном. Этот природный щит вырабатывает гидроксильные радикалы, которые нейтрализуют опасный озон до того, как он попадет в дыхательные пути.

Эксперименты показали шокирующие результаты. После нанесения обычного лосьона без запаха концентрация защитных радикалов вокруг человека падала на 140%, а их реактивность увеличивалась на 170%. Духи давали еще более сильный, но кратковременный эффект.

«Мы как свечи — наше тепло создает уникальную химическую среду вокруг тела. Но косметические продукты нарушают этот хрупкий баланс», — объяснил соавтор исследования Донхён Рим.

Особую тревогу вызывает тот факт, что люди проводят до 90% времени в помещениях, где озон может накапливаться, проникая с улицы. Нарушение естественной защиты потенциально повышает риски для здоровья, хотя точные последствия еще предстоит изучить.

Ранее ученые выяснили, что ароматизаторы с запахом розы обладают токсическим эффектом.

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