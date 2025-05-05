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На Земле «зарождается» новый континент, выяснили ученые

Terra Nova: у берегов Антарктиды формируется новый континент
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Ученые из Австралии и Франции обнаружили признаки зарождения нового континента в южной части Индийского океана, недалеко от Антарктиды. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Terra Nova, в этом регионе активно формируется континентальная кора — основа будущей суши.

Анализ состава пород показал, что структура коры здесь сильно отличается от типичной океанической. Исследователи отмечают высокую скорость роста — в среднем 0,001 кубического километра в год, а в отдельных зонах она достигает 0,8 кубических километров. Эти процессы происходят в зонах субдукции, где океаническая плита уходит под континентальную, вызывая плавление пород и образование магмы — первого этапа в формировании материков.

По оценкам ученых, рост новой коры начался около семи-двенадцати миллионов лет назад, и, при сохранении нынешних темпов, примерно столько же времени потребуется, чтобы в этом районе сформировался полноценный материк. Одним из ключевых признаков этого процесса стало накопление гранитного слоя — главного строительного материала всех существующих континентов.

Открытие подтверждает, что геологическая активность Земли продолжается даже в самых удаленных и, казалось бы, стабильных районах планеты.

Ранее ученый объяснил, что раз в 600 тыс. лет магнитные полюса Земли меняются местами.

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