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Ученые нашли загадочную болезнь, уничтожающую черничные плантации

UQ: заболевание неизвестной природы снижает урожаи черники и губит растения
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livescience.com

Австралийские ученые из Университета Квинсленда (UQ) начали масштабное изучение малоизвестного заболевания черники, которое приводит к снижению урожайности и гибели растений. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Черника занимает второе место в мире среди ягодных культур после клубники. Учитывая экономическую важность культуры, команда стремится как можно быстрее найти решение.

По словам специалистов, заболевание проявляется в виде спутанных корней и ограниченного роста кроны — зоны, где стебель переходит в корневую систему. Это приводит к отмиранию побегов, снижению урожайности, а в тяжелых случаях губит весь куст.

Поскольку заболевание, скорее всего, не связано с патогенами или вредителями, ученые сосредоточились на физиологических факторах. Среди гипотез — влияние методов размножения черники, условий выращивания в питомниках, а также возможные гормональные дисбалансы.

В перспективе ученые планируют разработать практические рекомендации для фермеров и создать инструмент ранней диагностики, который поможет предупредить развитие заболевания. Это позволит сохранить урожайность и снизить экономические потери в одной из ключевых отраслей сельского хозяйства.

Ранее ученые предупредили о нашествии американского грибка, угрожающего плантациям черники во всем мире.

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