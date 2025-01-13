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Нашествие грибка из США угрожает глобальному производству черники, узнали ученые

NewPhyt: инфекция мучнистой росы снижает урожаи черники по всему миру
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Американские ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили всемирное распространение грибковой инфекции под названием мучнистая роса, которая снижает урожаи черники и стимулирует использование противогрибковых средств. Исследование опубликовано в научном журнале New Phytologist (NewPhyt).

Как следует из названия, мучнистая роса вызывает образование белого порошкообразного вещества на растениях-хозяевах, которое забирает питательные вещества и замедляет фотосинтез, сохраняя при этом растение живым.
Различные виды этого грибка поражают различные культуры, включая пшеницу, хмель, виноград и клубнику.

Исследователи провели генетическое тестирование образцов грибка, чтобы проследить историю и распространение мучнистой росы.

Оказалось, что болезнь вызывает грибок Erysiphe vaccinii. Он возник на востоке США и распространился по всему миру двумя разными способами.

Один штамм E. vaccinii попал в Китай, Мексику и Калифорнию, а другой штамм оказался в Марокко, Перу и Португалии.

По словам ученых, растущая на открытом воздухе черника оказалась более устойчива к патогену по сравнению с плантациями на закрытых территориях. Ежегодные потери производителей ягоды от грибка могут достигать $530 млн.

Ранее исследователи выяснили, что собаки могут спасать виноградники от мучнистой росы.

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