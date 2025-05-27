Названа часть тела, которую опасно игнорировать во время принятия душа

Плохое очищение кожи за ушами может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как экзема и сепсис. Об этом дерматолог из США Роджер Капур рассказал в интервью изданию Daily Mail. По его словам, эта зона часто остается без должного внимания во время принятия душа, что создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Капур пояснил, что кожные складки между ухом и черепом могут накапливать загрязнения, где потенциально патогенные микроорганизмы способны распространяться по телу. В редких случаях это может привести к попаданию бактерий в кровоток через открытые раны и даже вызвать опасный для жизни сепсис (заражение крови).

Кроме того, врач отметил, что недостаточная гигиена в этой области может спровоцировать экзему — воспалительное неинфекционное заболевание кожи. Оно характеризуется появлением сыпи и волдырей, зудом, жжением, шелушением. В качестве профилактики дерматолог также рекомендовал регулярно протирать дужки очков, так как они постоянно соприкасаются с кожей.

Ранее ученые выяснили, что стиральные машины не удаляют опасные бактерии из ткани.