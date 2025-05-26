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Ученые выяснили, как бактерии обходятся без пищи

NM: морские бактерии управляют хранением углекислого газа в океане
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Unsplash

Международная команда ученых выяснила, что морские бактерии играют ключевую роль в регулировании объемов углекислого газа (CO₂), сохраняемого в океане. Некоторые бактерии способны в течение нескольких дней без пищи активно плыть в поисках погружающихся частиц органики — главного «носителя» углерода в глубоководные слои. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology (NM).

Исследователи провели серию экспериментов с разными видами морских бактерий. Ученые лишали микробов пищи и отслеживали их поведение под микроскопом. Результаты показали, что некоторые бактерии прекращают движение уже через несколько часов, в то время как другие продолжают плыть до недели, теряя до 10% своей биомассы в день.

«Это как марафон: бактерии расходуют свои внутренние запасы, чтобы сохранить движение», — отметил ведущий автор исследования доктор Йоханнес Кеегстра.

Ученые выявили две стратегии поведения: одни микроорганизмы экономят энергию, замирая в ожидании лучших условий, другие рискуют и «инвестируют» собственные ресурсы, чтобы добраться до источника питания. Анализ ДНК позволил спрогнозировать поведение и других видов бактерий, обитающих в различных частях океана.

По словам профессора Мартина Акерманна, такие исследования помогут улучшить климатические модели, которые до сих пор слабо учитывают влияние бактерий на перераспределение углерода в океане.

«Если мы хотим более точно предсказывать углеродные потоки, нужно учитывать поведение этих крошечных, но важных организмов», — подчеркнул Кеегстра.

Ранее самый крупный морской хищник за всю историю Земли оказался всеядным.

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