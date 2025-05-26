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Ученые нашли у шимпанзе неизвестную систему связи на основе камней и деревьев

BioLetts: шимпанзе передают сигналы ударами камней по деревьям
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Springer Nature Limited/YouTube

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета при участии коллег из Германии зафиксировали уникальное поведение диких шимпанзе — они создают ритмичные звуки, ударяя камнями о стволы деревьев. Феномен может представлять новую форму коммуникации у приматов. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters (BioLetts).

Команда изучила записи фотоловушек из заповедника в Гвинее-Бисау, собранные за пять лет. Оказалось, что взрослые самцы шимпанзе ритмично стучат камнями по деревьям, производят низкочастотный шум. Он распространяется дальше обычных сигналов, что особенно ценно в густом лесу.

Наблюдения выявили ряд важных особенностей. В частности, молодые особи перенимают технику у старших сородичей. Кроме того, перед каждым «выступлением» обезьяны издают особое уханье.

«Это явный пример культурной передачи, а не инстинктивного поведения», — отметил профессор Марк Нагиб, подчеркивая значение открытия для понимания эволюции коммуникации.

Открытие ставит новые вопросы перед приматологами: служит ли этот способ общения уникальным для данной популяции или распространен шире? Ответы могут пролить свет на истоки человеческой музыкальности и ритуального поведения.

Ранее ученые обнаружили, что шимпанзе обладают врожденным чувством ритма.

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