Музыкальные способности шимпанзе поразили ученых

Шотландские ученые из Университета Сент-Эндрюс обнаружили, что шимпанзе обладают врожденным чувством ритма. Открытие проливает свет на эволюционные истоки человеческой музыки. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Команда проанализировала 371 барабанный удар, произведенный 47 шимпанзе из шести различных популяций. Специалисты сравнили эти звуки со случайными ритмами и пришли к выводу, что обезьяны демонстрируют явно неслучайные, структурированные ритмические паттерны.

Особенно интересным открытием стало различие в ритмических паттернах между подвидами. Западные шимпанзе создают равномерные ритмы, напоминающие тиканье часов, тогда как их восточные сородичи используют переменные интервалы, создавая свинговый ритм. А особи с запада играют быстрее, используя больше ударов за тот же период времени.

Эти различия, по мнению ученых, не связаны с окружающей средой, а скорее отражают социальные особенности разных групп. Восточные шимпанзе, известные своей большей агрессивностью, возможно, развили более сложные ритмы для передачи большего объема информации.

Открытие имеет важное значение для понимания происхождения человеческой музыки и коммуникации. По словам авторов открытия, базовые элементы ритма, которые мы используем в музыке и социальном взаимодействии, присутствовали уже у нашего последнего общего предка с шимпанзе 6-7 млн лет назад.

Ранее ученые нашли у шимпанзе зачатки человеческой речи.