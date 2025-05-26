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«Эффект Голлума»: раскрыто, как ученые помешиваются на своих открытиях

One Earth: каждый пятый ученый скрывает идеи и данные от коллег
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Global Look Press

Международная группа исследователей из Германии и Австралии выявила тревожную тенденцию в научном сообществе — так называемый «эффект Голлума», когда ученые начинают скрывать информацию и мысли от коллег. Статья опубликована в научном журнале One Earth.

Термин был вдохновлен Голлумом — персонажем из фэнтези-трилогии «Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкина, чья одержимость магическим кольцом привела его к печальному концу. По словам авторов доклада, понятие описывает практику накопления знаний, которая тормозит научный прогресс.

Команда опросила 563 исследователя из 64 стран. Результаты показали, что половина (50%) лично сталкивались с утаиванием данных, 66% неоднократно испытывали подобное в карьере, а 20% признались, что сами вели себя подобным образом.

«Ситуация варьируется от отказа в доступе к данным до краж идей и манипуляций с авторством», – пояснил ведущий автор доктор Хосе Вальдес.

Последствия эффекта Голлума оказались серьезными — 70% пострадавших столкнулись с карьерными трудностями. Многим пришлось менять темы исследований или вообще уходить из науки.

В качестве решения ученые предлагают создать четкие правила обмена данными, ввести стимулы для сотрудничества, увеличить стабильное финансирование для молодых специалистов и развивать культуру открытости и наставничества.

Ранее ученые раскрыли критерии благозвучия речи на примере языка орков из «Властелина Колец».

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