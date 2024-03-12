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Ученые определили критерии благозвучия речи на примере языка орков из «Властелина колец»

LAS: вымышленные языки звучат приятно или пугающе из-за звонких интервалов

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Немецкие ученые-лингвисты из Университета Гумобльта проанализировали ряд вымышленных языков из популярных произведений в жанрах фэнтези и научной фантастики, чтобы понять, почему одни придуманные наречья ассоциируются со злом и агрессией, а другие с добром и миролюбием. Исследование опубликовано в научном журнале Language and Speech (LAS).

Специалисты изучили такие сконструированные языки (конланги), как «черное наречие» орков и эльфийские языки «квенья» и «синдарин» из знаменитой фэнтези-саги «Властелин колец» Джона Толкина, клингонский язык из космической эпопеи «Звездный путь», дотракийский язык из фэнтезийного цикла романов «Игра престолов» Джорджа Мартина, и другие.

В исследовании приняли участие 129 человек, говорящих на немецком языке. Им предложили прослушать аудиозаписи предложений на различных конлангах и оценить их по трем шкалам: благозвучие, миролюбие и доброжелательность.

Фразы на конлангах произносились мужским и женским голосами, нейтральным тоном, без эмоциональных интонаций и особых звуковых эффектов. Также слушателям не предоставили никакого контекста или информации о вымышленных культурах, которые представляли вымышленные языки.

Результаты оказали, что самыми грубыми, агрессивными и враждебными для слушателей оказались языки клингонов из «Звездного Пути» и дотракийцев из «Игры престолов». Клингоны — инопланетная раса воинственных гуманоидов, чья культура базируется на воинских традициях и понятиях о чести. Дотракийцы — свирепые кочевники, промышляющие набегами на соседние страны ради добычи.

Наиболее приятными и благозвучными участники эксперимента признали языки эльфов из «Властелина колец».

Исследователи обнаружили, что языки с более высоким процентом звонких интервалов оценивались более положительно по всем шкалам. Это указывает на то, что вокализация способствует более приятному слуховому опыту. Звонкие интервалы относятся к сегментам, в которых голосовые связки вибрируют, производя звук. Это вибрационное действие является важнейшим аспектом образования гласных и некоторых согласных. Звонкость — это разница между такими звуками, как /б/, /д/, /г/ (звонкие согласные) и /п/, /т/, /к/ (глухие согласные).

Неожиданным результатом исследования стало относительно положительное восприятие орочьего языка, языка, который, по замыслу Толкина, звучал угрожающе и резко. Результаты показали, что образцы речи орков, использованные в исследовании, были восприняты как более приятные и менее агрессивные, чем ожидалось.

«Одним из наших главных выводов было то, что орочий язык звучит не так злобно, как это показано в фильмах, где говорящие сопровождают речь рычанием и шипением.

Поэтому среднестатистический человек должен осознавать влияние стереотипов, которые действительно влияют на восприятие языка. Звучат ли такие языки, как немецкий, упорядоченно и неприятно, а итальянский красиво и соблазнительно из-за фонетики или же из-за нашего личного отношения к его носителям?» — отметила автор исследования, профессор немецкого языка Кристин Мушаммер.

Ранее ученые выяснили, что мозг человека обрабатывает родной язык особенным образом.

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