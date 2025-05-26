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Археологи нашли в Сирии древнейшие детские погремушки возрастом 4000 лет

CITP: в сирийской Хаме выкопали детские игрушки, созданные в 2500 году до н.э.
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Mouamar et al. 2025, Hama: National Museum of Denmark

Международная группа ученых из Дании, Франции и Италии идентифицировала коллекцию древних погремушек, найденных в сирийском городе Хама. Артефакты датируются периодом 2500–2000 гг. до н. э. и почти столетие хранились в музейных фондах, прежде чем их удалось распознать. Исследование опубликовано в научном журнале Childhood in the Past (CITP).

Погремушки, изготовленные из керамики, представляют собой полые ручки длиной 4,5–6 см с декоративными узорами — спиралями, полосами и геометрическими фигурами. Внутри некоторых экземпляров сохранились камешки, которые при встряхивании издают мягкий звук, похожий на современные детские игрушки.

«Эти погремушки идеально подходили для младенцев — они были небольшими, удобными для детских рук и не слишком громкими. Вероятно, их использовали, чтобы успокаивать малышей, пока взрослые занимались хозяйством», — пояснила доктор Метте Хальд из Национального музея Дании.

Находка относится к эпохе раннего бронзового века, когда в Хаме произошел демографический рост: городская застройка стала плотнее, а улицы — уже. Увеличение числа жителей, в том числе детей, могло стимулировать спрос на такие предметы.

Ученые отмечают, что подобные погремушки встречаются и в других древних городах Леванта, но хамайские экземпляры представляют собой уникальный северолевантийский вариант с характерными ручками.

Ранее археологи нашли в Израиле редкие христианские захоронения с африканскими артефактами.

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