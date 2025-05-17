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В Израиле нашли редкие христианские захоронения с африканскими артефактами

'Atiqot: в израильской пустыне Негев выкопали 1500-летние фигурки из дерева
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Dafna Gazit/Israel Antiquities Authority

Израильские археологи сделали необычное открытие в пустыне Негев: три христианских захоронения возрастом 1500 лет содержали уникальные фигурки из черного дерева и кости с явными африканскими чертами. Находка проливает свет на малоизученные страницы истории региона. Исследование опубликовано в научном журнале 'Atiqot.

Среди обнаруженных предметов особый интерес специалисты вызывают две миниатюрные скульптуры из цейлонского черного дерева — исключительно редкий материал для этой области.

Одна фигурка изображает женщину с характерными африканскими чертами лица, другая — мужчину с длинными волосами. Три дополнительные фигурки выполнены из кости. Все они, вероятно, использовались как подвески и могли символизировать предков погребенных.

Захоронения принадлежат двум женщинам 18-30 лет и ребенку 6-8 лет. Сходство стиля чернодеревянных фигурок в двух могилах наводит на мысль о родственных связях между погребенными — возможно, это были мать и ребенок.

Археологи отмечают, что черное дерево могло попасть в Негев через византийские торговые пути с Индией и Шри-Ланкой, которые активно развивались с IV века н.э. При этом сам факт наличия таких артефактов в христианских захоронениях говорит о сохранении древних традиций почитания предков даже после принятия новой религии.

Тель-Малхата, где сделали открытие, известен как важный торговый узел древности. Новые артефакты подтверждают, что в византийский период здесь существовала многонациональная община, возможно включавшая выходцев из Африки.

Ранее ученые нашли древние захоронения и наскальные рисунки в Марокко.

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