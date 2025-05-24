В России научились превращать вредные жидкие стоки в удобрения

В ПНИПУ разработали метод очистки воды от аммонийного азота на 98%

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ превращать вредные сточные отходы в ценное удобрение — струвит. Это решение может значительно снизить загрязнение водоемов, сообщили «Газете.Ru» в научном учреждении.

Аммонийный азот, содержащийся в канализационных и промышленных стоках, вызывает цветение воды и заморы рыбы. Однако его можно извлекать и перерабатывать в струвит. Проблема в том, что процесс кристаллизации струвита сложно контролировать: кристаллы могут быть слишком крупными, мелкими или слипаться.

Специалисты Пермского Политеха смогли оптимизировать технологию, добившись 98%-ной эффективности очистки воды.

Струвит образуется при соединении магния, аммония и фосфатов в воде с определенной кислотностью.

Исследователи провели серию экспериментов, меняя параметры температуры, pH и скорости перемешивания. Оказалось, что оптимальные условия для роста качественных кристаллов — температура 25–30°C, уровень кислотности 8–9 pH и скорость перемешивания 300 оборотов в минуту. Дополнительное использование кремнийсодержащих веществ позволило сделать кристаллы более мелкими и однородными.

Разработанная методика не только решает проблему загрязнения водоемов, но и создает полезный продукт для аграрного сектора.

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