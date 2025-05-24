На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России научились превращать вредные жидкие стоки в удобрения

В ПНИПУ разработали метод очистки воды от аммонийного азота на 98%
close
Wikimedia Commons

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ превращать вредные сточные отходы в ценное удобрение — струвит. Это решение может значительно снизить загрязнение водоемов, сообщили «Газете.Ru» в научном учреждении.

Аммонийный азот, содержащийся в канализационных и промышленных стоках, вызывает цветение воды и заморы рыбы. Однако его можно извлекать и перерабатывать в струвит. Проблема в том, что процесс кристаллизации струвита сложно контролировать: кристаллы могут быть слишком крупными, мелкими или слипаться.

Специалисты Пермского Политеха смогли оптимизировать технологию, добившись 98%-ной эффективности очистки воды.

Струвит образуется при соединении магния, аммония и фосфатов в воде с определенной кислотностью.

Исследователи провели серию экспериментов, меняя параметры температуры, pH и скорости перемешивания. Оказалось, что оптимальные условия для роста качественных кристаллов — температура 25–30°C, уровень кислотности 8–9 pH и скорость перемешивания 300 оборотов в минуту. Дополнительное использование кремнийсодержащих веществ позволило сделать кристаллы более мелкими и однородными.

Разработанная методика не только решает проблему загрязнения водоемов, но и создает полезный продукт для аграрного сектора.

Ранее в России нашли способ значительно удешевить нефтедобычу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами