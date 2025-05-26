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Россия и Казахстан создадут комиссию для испытаний «Союза-5» и «Байтерека»

Кабмин планирует создать комиссию для проведения испытаний «Союза-5»
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Максим Богодвид/РИА Новости

Правительство России планирует создать комиссию по проведению летных испытаний перспективной ракеты-носителя «Союз-5» и космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек». Соответствующий проект опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что комиссия будет создана в 2025 году. В нее войдут представители России и Казахстана.

В марте государственная корпорация «Роскосмос» отправила на испытания образец первой ступени ракеты-носителя «Союза-5». Баки горючего и окислителя в составе первой ступени уже прошли цикл испытаний в ходе наземной экспериментальной отработки.

В апреле заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу сообщил, что власти республики ожидают первого испытательного пуска в рамках совместного с Россией космического проекта «Байтерек» в декабре 2025 года. Он выразил надежду на то, что специалисты смогут уложиться в сроки и запустить проект своевременно.

Ранее в Роскосмосе заявили о создании российского Starlink.

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