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Вальс Штрауса отправится на Марс

AP: вальс Штрауса отправится в космос в честь 200-летия композитора
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NASA/ESA

Произведение Иоганна Штрауса «Голубой Дунай» прозвучит в космосе — Европейское космическое агентство (ESA) отправит знаменитый вальс в межзвездное пространство, приурочив акцию к 200-летию со дня рождения австрийского композитора и 50-летию основания агентства.
Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Сигнал с записью, исполненной Венским симфоническим оркестром, будет передан 31 мая с антенны ESA в Испании. Прямая трансляция концерта пройдет в Вене, Мадриде и Нью-Йорке. Музыка, преодолевая расстояние со скоростью света, покинет пределы Луны за полторы секунды, достигнет Марса за четыре с половиной минуты, а через сутки окажется на расстоянии от Земли, сравнимом с положением зонда Voyager 1, самого удаленного космического аппарата в истории.

Вальс Штрауса не вошел в знаменитые «Золотые пластинки» зондов Voyager, запущенных в 1977 году. Организаторы акции называют это «космической ошибкой», которую теперь намерены исправить.

«Музыка соединяет нас через время и пространство. Мы рады подарить эту мелодию будущим исследователям космоса», — заявил директор ESA Йозеф Ашебахер.

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