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Ученые разгадали загадку аномального магнетизма на Луне

Science Advances: выявлено происхождение аномального магнетизма пород на Луне
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Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ученые из Массачусетского технологического института предложили новое объяснение магнитного поля Луны, следы которого были обнаружены в лунных породах, несмотря на то что само небесное тело в настоящее время не обладает собственным магнетизмом. Оказалось, сильное магнитное поле могло возникнуть на краткий момент в результате столкновения Луны с крупным астероидом, вызвавшего выброс облака плазмы. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Как показали компьютерные модели, удар такого масштаба, как тот, что сформировал бассейн Имбриум на видимой стороне Луны, мог привести к испарению поверхностных пород и образованию облака ионизированных частиц. Это облако обтекало Луну и концентрировалось на противоположной стороне — в районе южного полюса, где сегодня фиксируется аномально высокое магнитное поле. Взаимодействие плазмы с древним слабым магнитным полем Луны кратковременно усиливало его, оставляя след в минералах пород.

Исследователи полагают, что удар также породил сейсмическую волну, которая прошла через Луну и встряхнула породы в зоне усиленного магнитного поля. Это краткое «подергивание» могло заставить электроны в кристаллах пород зафиксироваться в направлении усилившегося поля, что и стало причиной аномальной остаточной намагниченности.

Авторы подчеркивают, что такой сценарий сочетает два конкурирующих объяснения — наличие древнего магнитного динамо и влияние крупных столкновений. Он также является проверяемым: ближайшие миссии NASA в район южного полюса Луны, включая программу Artemis, смогут взять пробы пород для анализа следов ударов и остаточного магнетизма.

«Это как если бы вы бросили в воздух колоду из 52 карт, и каждая из них имела бы компас. Когда они падают, они выстраиваются в направлении поля, которое существовало в тот момент. Именно так и фиксируется намагниченность», — объяснил один из авторов исследования, профессор Бенджамин Вайс.

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