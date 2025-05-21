Разработан метод безопасного лечения осложнений во время беременности

Международная группа исследователей разработала уникальные нанопрепараты, которые позволят безопасно лечить воспаления во время беременности — без риска для матери и будущего ребенка. Работа опубликована в журнале Advanced Science (AS).

Воспаления — частая причина осложнений при беременности. Однако традиционные лекарства могут быть неэффективными или даже опасными для плода. Новое направление в медицине — наноэнзимы, синтетические частицы размером в миллиардные доли метра, — может стать решением. Эти крошечные соединения способны активироваться только в пораженных зонах, борясь с воспалением и инфекциями, не затрагивая здоровые ткани.

Ученые разработали модульную структуру наноэнзимов: наноядро определяет «поведение» препарата, а специальное покрытие улучшает его стабильность и точность действия. Благодаря этому можно настраивать лекарства под конкретные заболевания.

Особое внимание уделяется безопасности: испытания проходят не только на клетках, но и на уникальных лабораторных моделях с использованием тканей человеческой плаценты, полученных после кесарева сечения. Это позволяет максимально точно оценить воздействие наноэнзимов на организм матери и ребенка.

Результаты первых исследований обнадеживают: нанопрепараты не нарушают работу плаценты и не вызывают побочных эффектов. Следующий шаг — проверка их противовоспалительных и антибактериальных свойств. Ученые надеются, что новая технология откроет путь к эффективному и безопасному лечению многих заболеваний, сопровождающих беременность.

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