Боль может начинаться с депрессии, выяснили ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что у людей среднего и пожилого возраста, страдающих от болей, симптомы депрессии часто начинают ухудшаться за восемь лет до появления боли — и остаются выраженными даже после ее начала. Работа опубликована в журнале EClinicalMedicine (ECM).

Исследователи провели анализ данных 3668 человек старше 50 лет, регулярно испытывающих умеренную или сильную боль, и такую же по численности контрольную группу без болей.Оказалось, что у группы с болью симптомы депрессии значительно ухудшались задолго до начала болей, достигали пика в момент их появления и оставались на высоком уровне после. В контрольной группе уровень депрессии был значительно ниже и оставался стабильным.

Похожую картину ученые обнаружили с уровнем одиночества: у тех, кто испытывал боль, оно увеличивалось как до, так и после ее появления. А вот социальная изоляция — объективный недостаток контактов с другими людьми — практически не различалась между группами. Исследователи предположили, что важнее не количество связей, а качество социальных отношений.

«Боль и депрессия взаимно усиливают друг друга, но раньше мы не знали, как и когда начинается эта взаимосвязь», — объяснила ведущая автор работы доктор Микаэла Блумберг. — «Наши результаты показывают, что ухудшение психоэмоционального состояния предшествует боли. Это открывает возможности для профилактики — через своевременную поддержку психического здоровья и снижение социальной изоляции».

Ученые считают, что депрессия и одиночество могут способствовать развитию боли через хронический стресс, воспалительные процессы, нарушения работы иммунной системы и вегетативной нервной системы — например, механизма «бей или беги».

Также исследование выявило: ухудшение психического состояния перед появлением боли было сильнее выражено у людей с низким уровнем образования и доходов. Вероятно, они имели меньше ресурсов для поддержки ментального здоровья и доступа к медицинской помощи. По мнению авторов, это подчеркивает необходимость ориентировать программы поддержки на наиболее уязвимые слои населения.

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