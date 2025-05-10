Ученые раскрыли план охоты на планеты-изгои в Млечном Пути

Американские ученые из NASA представили план по поиску так называемых планет-изгоев в нашей галактике Млечный Путь. Ключевую роль в их обнаружении сыграет космический телескоп «Нэнси Роман», который запустят в 2026 году. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Планеты-изгои или блуждающие планеты — загадочные темные миры, свободно дрейфующие в космосе вдали от родительских звезд.

Они формируются в молодых звездных системах, но гравитационные взаимодействия выбрасывают их в межзвездное пространство. По оценкам ученых, в Млечном Пути могут существовать миллиарды таких объектов — возможно, даже больше, чем обычных планет.

Особый интерес для астрономов представляют маломассивные (меньше Земли) изгои — следы «мягкого» выброса из протопланетных дисков. Однако блуждающие планеты могут быть огромными. Их наличие свидетельствует о катастрофических событиях.

До сих пор обнаружить такие объекты удавалось лишь единицами методом гравитационного микролинзирования.

Телескоп «Нэнси Роман» с 2027 года начнет масштабный поиск, который должен выявить от сотен до тысяч странствующих миров, а также их точные массы и распределение в галактике.

Космический телескоп «Нэнси Роман» назван в честь выдающейся американской астронома Нэнси Грейс Роман, которую иногда называют мамой телескопа «Хаббл». Роман возглавляла отдел астрономии NASA в 1960-х и была главным идеологом проекта орбитальной обсерватории, заложив основы для его реализации.

Ранее ученые раскрыли тайну происхождения гигантских планет-изгоев.