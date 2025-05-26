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Три ночи плохого сна могут навредить сердцу, выяснили ученые

Conversation: три ночи плохого сна могут повысить риск развития болезней сердца
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Shutterstock

Ученые из Университета Уппсалы (Швеция) установили, что всего три ночи с сокращенным до четырех часов сном могут вызывать изменения в составе крови, связанные с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание The Conversation.

В исследовании приняли участие 16 здоровых молодых мужчин. В условиях лаборатории, где контролировались питание, уровень активности и освещение, они прошли два этапа эксперимента. В течение первых трех ночей добровольцы спали по 8,5 часов, а следующие три ночи — по 4,25 часа. В конце каждого этапа участники выполняли короткую высокоинтенсивную тренировку на велотренажере и сдавали кровь для лабораторного исследования.

Анализ почти 90 различных белков показал, что недосып повышает уровень маркеров воспаления, связанных с повышенным риском таких заболеваний, как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и фибрилляция предсердий. Сильнее всего увеличивалась концентрация воспалительных белков, которые обычно синтезируются в ответ на стресс или инфекцию.

Также выяснилось, что неполноценный сон ослабляет положительный эффект от физических упражнений. После нормального сна тренировка вызывала рост концентрации полезных белков — например, интерлейкина-6 и BDNF, способствующих здоровью мозга и сердца. Однако при недосыпе эта реакция организма была заметно слабее.

Дополнительно ученые обнаружили, что уровень белков в крови зависел от времени суток, причем при нехватке сна колебания были более выраженными. Это подчеркивает, что сон влияет не только на химический состав крови, но и на суточную динамику биомаркеров.

Авторы исследования напоминают: даже кратковременное ограничение сна может негативно сказаться на здоровье. В условиях современного ритма жизни важно не забывать, что организм фиксирует каждое сокращение сна на молекулярном уровне.

Ранее были названы продукты, которые нельзя есть перед сном.

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