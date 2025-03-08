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В США взрыв корабля Starship нарушил около 240 авиарейсов

Reuters: в США в результате взрыва Starship были нарушены около 240 авиарейсов
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Eric Gay/AP

В США в результате взрыва космического корабля Starship были нарушены около 240 авиарейсов. Об этом сообщает Reuters.

«Взрыв космического корабля SpaceX Starship нарушил около 240 полетов, а из-за проблем с космическим мусором более двух десятков самолетов были вынуждены изменить маршрут полета», — говорится в публикации.

Инцидент привел к 171 задержке вылета, 28 рейсов были перенаправлены.

Накануне пресс-служба SpaceX в социальной сети X сообщила, что восьмой запуск корабля Starship закончился провалом, несмотря на успешное возвращение на стартовый стол первой ступени ракеты. В компании подтвердили, что потеряли связь с кораблем.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, было видно, как обломки корабля Starship массово горели в верхних слоях атмосферы, похожие на метеоритный дождь.

Система Starship, разрабатываемая SpaceX для пилотируемых полетов на Луну, выдержала семь предыдущих испытательных запусков. Четыре из них, проведенные в прошлом году, завершились успешно. Однако запуск 17 января закончился неудачей: вторая ступень не достигла орбиты, а сам Starship разрушился после отделения от ракеты-носителя.

Ранее SpaceX отменила запуск лунной ракеты.

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