В Балтийском море нашли редкие артефакты среди обломков датского флагмана XV века

Морские археологи из Лундского университета в Швеции нашли редкие артефакты в обломках королевского датского флагмана «Грибсхюнден», затонувшего в Балтийском море в 1495 году. Об открытии сообщается на официальном сайте Университета Тафтса (TU).

Одним из самых необычных предметов оказалась деревянная кружка, выточенная из цельного куска ольхи и украшенная резной короной. Анализ показал, что ее использовали для распития пива и медовухи. Емкость оказалась единственной в своем роде среди известных объектов того периода.

Кроме того, на борту корабля были найдены целые деревянные арбалеты, ранние образцы пистолетов, серебряные монеты и даже экзотические специи, включая крупные куски шафрана. Вероятно, пряности были доставлены к королевскому двору из Индонезии.

По словам ученых, раскопки на месте кораблекрушения продолжаются. Судно и находившиеся на его борту предметы хорошо сохранились до наших дней благодаря низкой солености Балтийского моря.

«Грибсхюнден», чье название с датского приблизительно переводится как «Грифон», принадлежал королю Дании, Норвегии и Швеции Иоганну. «Грифон» сгорел и затонул из-за взрыва пороха во время стоянки недалеко от шведского города Роннебю.

Сам монарх в момент катастрофы был на берегу и не пострадал, однако бедствие унесло жизни некоторого количества моряков, оставшихся на борту флагмана.

Ранее у берегов Марокко нашли пиратский парусник, нагруженный кастрюлями и сковородками.