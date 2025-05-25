На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый допустил повторные взрывы на Солнце после утренней вспышки

Ученый Богачев: на Солнце возможны повторные взрывы после утренней вспышки
close
NASA/SDO

На Солнце возможны повторные взрывы, поскольку в месте утренней вспышки все еще наблюдается активность. Об этом РИА Новости сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«На данный момент вспышка оценивается как полностью локализованная в короне Солнца без выбросов массы и частиц в межпланетное пространство. В месте вспышки продолжает наблюдаться активность. В течение суток возможны повторные взрывы», — сказал ученый.

Богачев добавил, что в настоящее время не наблюдается признаков выброса плазмы, являющейся основным фактором магнитных бурь, в космическое пространство. Также, по словам главы лаборатории, вблизи орбиты Земли отсутствуют тяжелые заряженные частицы.

Утром 25 мая на Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса X. По данным Института прикладной геофизики, взрыв произошел в группе пятен 4098 (S05W22). Продолжительность вспышки составила 17 минут.

Ранее россиянам объяснили, о чем говорит ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами