Ученый допустил повторные взрывы на Солнце после утренней вспышки

Ученый Богачев: на Солнце возможны повторные взрывы после утренней вспышки

На Солнце возможны повторные взрывы, поскольку в месте утренней вспышки все еще наблюдается активность. Об этом РИА Новости сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«На данный момент вспышка оценивается как полностью локализованная в короне Солнца без выбросов массы и частиц в межпланетное пространство. В месте вспышки продолжает наблюдаться активность. В течение суток возможны повторные взрывы», — сказал ученый.

Богачев добавил, что в настоящее время не наблюдается признаков выброса плазмы, являющейся основным фактором магнитных бурь, в космическое пространство. Также, по словам главы лаборатории, вблизи орбиты Земли отсутствуют тяжелые заряженные частицы.

Утром 25 мая на Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса X. По данным Института прикладной геофизики, взрыв произошел в группе пятен 4098 (S05W22). Продолжительность вспышки составила 17 минут.

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