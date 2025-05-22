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Найден способ снизить остроту слишком острой пищи

JAFC: открыто природное средство для смягчения вкуса острой еды
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Freepik.com

Ученые из Университета штата Огайо выявили молекулы, которые подавляют остроту чили, и планируют использовать их в новых приправах, способных сделать слишком острое блюдо более мягким на вкус. Работа опубликована в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Исследователи обнаружили три соединения, снижающие ощущение жгучести: capsianoside I, roseoside и gingerglycolipid A.

«Если вы дома и заказали еду, которая оказалась слишком острой, можно просто посыпать блюдо порошком чили с этими соединениями, и он приглушит жгучесть», — объяснил ведущий автор работы, профессор пищевых технологий Девин Питерсон. — «Особенно удобно, если в семье есть дети».

Ученые выбрали 10 сортов перца чили, стандартизировали их содержание капсаицина — вещества, придающего перцам остроту и добавили их порошки в томатный сок. Несмотря на равную теоретическую остроту, дегустационная панель отметила значительные различия во вкусе.

Затем команда провела химический анализ и построила статистические модели, чтобы выяснить, какие соединения отвечают за подавление жгучести. После дополнительных дегустаций и лабораторных исследований было подтверждено, что именно три упомянутые молекулы снижают остроту.

Кроме гастрономического применения, открытие имеет потенциал и в медицине. Острота перца ощущается благодаря активации болевых рецепторов TRPV1, которые также участвуют в обезболивании: капсаицин сначала вызывает жжение, а затем снижает чувствительность рецепторов. Новые соединения, как предполагается, могут вызывать такое же обезболивающее действие — но без ощущения боли в начале.

«Мы хотим понять, как улучшить вкус здоровой еды без добавления сахара, соли и жиров», — добавил Питерсон. — «А вкус — ключевой фактор в пищевом поведении и удовольствии от еды».

Теперь ученые надеются, что на основе их открытий можно будет разработать новые виды перцев и приправ — вкусные, но не слишком острые.

Ранее был найден способ продлить свежесть овощей на 10 дней.

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