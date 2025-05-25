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Назван напиток, защищающий от ожирения печени

WellnessPulse: кофе снижает риск ожирения печени
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Shutterstock/FOTODOM

Умеренное потребление кофе положительно влияет на здоровье печени и снижает риск ее ожирения. Об этом американский диетолог Келси Мур рассказала в интервью изданию WellnessPulse.

По словам эксперта, печень играет ключевую роль в организме, отвечая за фильтрацию крови, переработку и хранение питательных веществ, а также за выведение токсичных соединений, включая алкоголь и лекарства. Поддержание ее здоровья важно для профилактики хронических заболеваний.

Многочисленные исследования указывают на связь между употреблением кофе и снижением вероятности развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Это заболевание развивается в основном из-за длительного потребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и, по разным оценкам, затрагивает от 6 до 35% населения западных стран.

Диетолог добавила, что кофе может оказывать защитное действие против фиброза печени — состояния, при котором формируется рубцовая ткань. При отсутствии лечения фиброз может привести к циррозу, печеночной недостаточности или портальной гипертонии. Однако, как отмечает эксперт, данные исследований на эту тему пока остаются неоднозначными: в них использовались разные дозы кофе, выборки были небольшими, а методология — наблюдательной, что не позволяет сделать окончательные выводы.

Один из таких проектов также изучал влияние различных видов кофе — растворимого, молотого и без кофеина — на здоровье печени. Результаты показали, что независимо от типа, напиток способствует снижению риска хронических заболеваний печени, включая жировую дистрофию и даже онкологические процессы. Однако, как подчеркивают авторы, только рандомизированные контролируемые испытания смогут дать более точную картину.

«Несмотря на потенциальную пользу кофе, не стоит забывать о высоком содержании кофеина. Я советую потреблять не более 400 миллиграммов этого вещества в день — такое количество содержат примерно две-три чашки в зависимости от марки напитка», — резюмировала доктор Мур.

Ранее были названы продукты, которые нельзя есть перед сном.

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