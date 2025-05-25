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Ученые раскрыли тайны эволюции гигантских ленивцев ледникового периода

Science: во время глобального похолодания ленивцы достигли веса в четыре тонны
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phys.org/Jorge Blanco

Международная группа ученых из Аргентины, Бразилии, США, Канады и других стран раскрыли секреты эволюции ленивцев — от небольших древних предков до исполинов ледникового периода. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Первые ленивцы появились около 37 млн лет назад на территории современной Аргентины. Эти древние существа, получившие название Pseudoglyptodon, были размером с крупную собаку и вели наземный образ жизни. На протяжении следующих 20 млн лет их размеры оставались относительно стабильными, несмотря на то, что некоторые виды начали осваивать древесный образ жизни.

Переломный момент наступил 16 млн лет назад, когда мощные вулканические извержения на северо-западе современных США привели к глобальному потеплению. В этот период ленивцы, вопреки ожиданиям, уменьшились в размерах.

Однако с наступлением ледниковых эпох ситуация кардинально изменилась — наземные виды начали стремительно увеличиваться, достигая веса в четыре тонны, что сопоставимо с современными азиатскими слонами.

Ученые выявили несколько ключевых факторов, способствовавших гигантизму наземных ленивцев. Крупные размеры тела помогали им сохранять тепло в условиях холодного климата, обеспечивали защиту от хищников на открытых пространствах и позволяли эффективнее расходовать энергию в условиях ограниченных ресурсов.

Особый интерес представляют морские адаптации некоторых видов. Например, Thalassocnus, обитавший у побережья Тихого океана, развил черты, сходные с современными ламантинами, включая плотные ребра для плавучести и удлиненную морду для питания водорослями. Другие виды демонстрировали удивительные строительные способности, выкапывая огромными когтями пещеры в твердых породах — следы этих сооружений можно увидеть и сегодня.

Пик разнообразия гигантских ленивцев пришелся на эпоху плейстоцена. Однако около 15 тысяч лет назад началось их массовое вымирание. Исследователи связывают этот процесс с несколькими факторами: появлением человека в Америке, уязвимостью медлительных гигантов перед новыми хищниками и климатическими изменениями.

Последними представителями этой удивительной группы стали древесные ленивцы Карибского бассейна, исчезнувшие около 4500 лет назад — вскоре после появления там людей.

Современные ленивцы, по сравнению со своими исполинскими предками, представляют собой скромное напоминание о былом величии этого удивительного семейства.

Ранее на Карибах нашли останки последних гигантских сухопутных крокодилов.

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