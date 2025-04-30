На Карибах нашли последних гигантских сухопутных крокодилов

PRSB: похожие на собак крокодилы жили на Карибах 11 млн лет назад

Международная группа ученых из США, Франции, Доминиканы и Кубы обнаружили на островах Карибского бассейна окаменелости загадочных хищников — себецидов, последних представителей древних сухопутных крокодилов. Эти существа напоминали гибрид современного крокодила и борзой. Они доминировали в экосистемах региона еще 11 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B (RPSB).

Первые находки, сделанные три десятилетия назад на Кубе и в Пуэрто-Рико, поставили ученых в тупик. Конические зубы с зазубринами явно принадлежали крупному хищнику, но в Карибском бассейне таких никогда не находили.

Разгадка пришла в 2023 году, когда в Доминиканской Республике обнаружили зуб вместе с двумя позвонками. Анализ подтвердил — это себециды — последние представители нотозухий, группы крокодилов, живших на суше.

После вымирания динозавров 66 млн лет назад себециды стали главными хищниками Южной Америки. Они охотились на четырех длинных ногах, разрывая добычу острыми зубами. Некоторые виды достигали шести метров в длину и были защищены костяными пластинами.

Ученые предполагают, что в Карибский бассейн эти рептилии попали через временный сухопутный мост, соединявший острова с материком. Если гипотеза верна, себециды могли процветать здесь миллионы лет, пока их не сменили современные хищники — змеи, птицы и крокодилы.

Открытие стало возможным благодаря новым методам поиска. В отличие от традиционных раскопок в пещерах, ученые теперь исследуют дорожные разрезы и временные обнажения пород.

Находка себицидов дополнила богатую палеонтологическую историю региона. В последние годы на Карибах обнаружили останки морских мозазавров, древних ленивцев и даже вымерших грызунов.

Ранее ученые нашли в Карибском море два новых вида крокодилов.