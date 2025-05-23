В Канаде нашли морского монстра времен динозавров

В Канаде палеонтологи официально описали новый род древнего морского хищника — Traskasaura sandrae, принадлежавшего к семейству эласмозавров. Работа опубликована в журнале Journal of Systematic Palaeontology (JSP).

Traskasaura жил около 85 миллионов лет назад, имел длину до 12 метров и отличался невероятно длинной шеей — не менее 50 шейных позвонков. Его крупные и крепкие зубы были идеально приспособлены для дробления, например, раковин аммонитов, которых было много в его среде обитания.

Хотя кости этого существа были найдены ещё в 1988 году на берегу реки Пантледж на острове Ванкувер, ученые долго не могли точно определить, к какому виду они относятся. Fossil стал известен широкой публике и даже был признан официальным ископаемым символом Британской Колумбии после общенационального голосования в 2018 году. Но только теперь исследователи подтвердили: это — представитель совершенно нового рода и вида.

Главный автор работы, профессор Робин О'Киф из Университета Маршалла отметил: «Traskasaura сочетает в себе примитивные и прогрессивные черты, что делает его уникальным среди известных эласмозавров. Например, его плечевой пояс — самый необычный из всех, что я видел».

Traskasaura обладал способностью нырять вниз на добычу с высоты, что для плезиозавров считается довольно редким стилем охоты. Ученые предполагают, что именно эти особенности помогли животному эффективно охотиться в древних морях региона, где сегодня располагается Тихоокеанское побережье Канады.

Название нового рода дано в честь Майкла и Хизер Траск, которые первыми нашли окаменелости, а видовое имя sandrae — в память о Сандре Ли О'Киф, борце с раком молочной железы.

Traskasaura sandrae стал первой официально названной мезозойской морской рептилией, родиной которой стал Тихоокеанский Северо-Запад — регион, который до сих пор славится богатой морской фауной.

Ранее ученые раскрыли, как древние китайские земледельцы сохраняли плодородие почв.