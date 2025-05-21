Ученые раскрыли, как древние китайские земледельцы сохраняли плодородие почв

Международная команда ученых выяснила, как на протяжении тысячелетий китайские фермеры управляли плодородием почвы и водными ресурсами, обеспечивая стабильное сельское хозяйство в одном из важнейших регионов древнего Китая — Гуаньчжунском бассейне. Работа опубликована в журнале CATENA.

Ученые проанализировали изотопы углерода и азота в древних образцах проса — одной из главных культур, выращиваемых в Китае с эпохи неолита. Эти данные позволили проследить, как методы земледелия менялись от доисторических времён до эпохи династии Хань (202 г. до н.э. — 220 г. н.э.).

«Археологи уже хорошо понимают, какую роль просо играло в рационе древних людей», — отметил соавтор работы Цзинвэнь Ляо. — «Теперь мы хотим понять, как изменялись практики его выращивания в условиях изменения климата и истощения почв».

Ценный материал для анализа предоставили керамические модели зернохранилищ, которые часто клали в гробницы в эпоху Хань — и нередко заполняли настоящими зернами. Благодаря этому ученые получили крупнейшую на сегодняшний день выборку изотопных данных проса, охватывающую период от позднего неолита до ранней империи.

«В условиях плотной городской застройки поддержание урожайности было жизненно важно для функционирования государства», — подчеркнул Ляо.

По мнению авторов, результаты работы доказывают, что древние земледельцы не просто выращивали культуры, но и последовательно адаптировали методы обработки земли и управления водными ресурсами в ответ на вызовы окружающей среды.

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