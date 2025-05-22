Названы симптомы рака почки, заболеваемость которым растет среди молодых

Кровь в моче, тупая боль в боку и спине могут быть признаками рака почки. Об этом заявил генеральный директор британской благотворительной организации по борьбе с раком почки Малкольм Паркер. Его слова приводит издание HuffPost.

По словам Паркера, уровень заболеваемости раком почки неуклонно растет, особенно среди людей младше 50 лет. При этом большинство пациентов недостаточно информированы о возможных симптомах. По данным некоторых исследований, в Великобритании с 1970-х годов уровень смертности от этого заболевания увеличился на 73%.

Одним из первых признаков рака почки Паркер назвал тупую или тянущую боль в боку или ниже ребер, ближе к позвоночнику. Такая боль может не иметь очевидной причины и сохраняться длительное время.

Еще одним тревожным симптомом специалист назвал изменение цвета мочи: она может приобретать розовый, красный или коричневый оттенок из-за примеси крови. В некоторых случаях это изменение едва заметно, однако игнорировать его нельзя.

Кроме того, у части пациентов может прощупываться уплотнение в области почки. Однако, по словам Паркера, чаще всего этот симптом обнаруживается случайно во время других обследований. Также рак почки может сопровождаться внезапной потерей веса без изменения рациона или образа жизни.

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