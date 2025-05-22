На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли генетическую загадку мужского превосходства в росте над женщинами

PNAS: Y-хромосома отвечает за разницу в росте между мужчинами и женщинами
close
4 PM production/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Медицинской школы Содружества Гейзингера открыли ключевой генетический механизм, объясняющий разницу в росте между мужчинами и женщинами. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда проанализировала данные почти миллиона взрослых, включая людей с аномалиями половых хромосом. Особое внимание исследователи уделили гену SHOX, расположенному в особой области хромосом, где X и Y хромосомы имеют схожие участки. Этот ген оказался более активным у мужчин, что объясняет их преимущество в росте.

Открытие показало, что дополнительная Y-хромосома увеличивает рост сильнее, чем дополнительная X-хромосома, причем этот эффект не зависит от действия тестостерона. По расчетам ученых, генетический вклад Y-хромосомы может объяснять до 22,6% разницы в среднем росте между полами.

Исследование имеет важное значение для медицины, помогая лучше понять причины низкорослости при генетических заболеваниях вроде синдрома Тернера или Клайнфельтера. Кроме того, оно открывает новые перспективы для изучения гендерных различий в предрасположенности к различным заболеваниям.

«Разница в росте — лишь видимая часть айсберга. Теперь мы можем глубже изучать, как половые хромосомы влияют на другие аспекты человеческого здоровья», — отметили авторы работы.

Ранее ученые назвали продукты, обращающие вспять мужское старение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами