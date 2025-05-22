Врач рассказал, почему рак простаты на ранней стадии сложно распознать

На начальных стадиях рака простаты опухоль обычно затрагивает периферические зоны предстательной железы, поэтому симптомы могут вовсе отсутствовать. Даже при наличии метастазов заболевание иногда не проявляется клинически. Об этом «Газете.Ru» рассказал Сергей Калинин, доцент кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии Пироговского Университета.

«При раннем раке простаты возможны симптомы затрудненного мочеиспускания: ослабление и прерывистость струи мочи, частое мочеиспускание малыми порциями, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, учащение ночного мочеиспускания, императивные (внезапные) позывы к мочеиспусканию», — уточнил врач.

Однако такие признаки могут проявляться и при доброкачественной гиперплазии простаты — разрастании железистой ткани предстательной железы, не связанном с раком. По словам специалиста, это затрудняет раннюю диагностику по клинической картине.

По мере роста опухоли могут появляться примесь крови в моче или сперме, боли в надлобковой области, в пояснице, отеки ног из-за лимфостаза, эректильная дисфункция. При метастазировании возможны боли в костях, быстрая потеря веса и общая слабость.

По словам специалиста, наиболее надежным и зачастую единственным маркером заболевания на ранней стадии является повышение уровня простатического специфического антигена (ПСА) в крови. Это белок, который вырабатывается клетками простаты. Он играет важную роль в разжижении семенной жидкости, что необходимо для нормальной функции сперматозоидов.

«С целью раннего выявления рака предстательной железы всем мужчинам старше 50 лет рекомендуется сдавать этот анализ раз в год. В случае повышения в крови уровня ПСА выше 4 нг/мл необходимо обращаться к врачу», — рассказал «Газете.Ru» эксперт.

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