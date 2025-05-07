Рак простаты предложили лечить препаратом от диабета

Международная команда ученых под руководством Венского медицинского университета выявила, что белок PPARγ, связанный с развитием диабета второго типа, также может участвовать в развитии рака предстательной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cancer.

PPARγ (гамма-рецептор, активируемый пероксисомным пролифератором) представляет собой фактор транскрипции, который регулирует метаболизм, воспалительные процессы и рост клеток. Он уже более 20 лет является мишенью для лечения диабета — например, с помощью препаратов из группы тиазолидиндионов, таких как пиоглитазон. Однако теперь исследователи обнаружили, что этот белок может оказывать влияние и на рост опухолевых клеток в предстательной железе.

Ученые проанализировали ткани и клеточные культуры, полученные от различных групп пациентов с раком простаты. Затем исследователи сравнили образцы больных с разной степенью экспрессии PPARγ и выявили, что активация этого белка способствует подавлению роста опухоли.

Такой эффект достигался с помощью пиоглитазона, препарата, который снижал метаболическую активность опухолевых клеток и замедлял их размножение.

Дополнительный анализ клинических данных показал, что у пациентов с раком простаты и диабетом, которые получали лечение агонистами PPARγ, не наблюдалось рецидивов заболевания на момент сбора данных. Это указывает на потенциальный защитный эффект таких препаратов против прогрессирования опухоли.

Рак предстательной железы остается одним из наиболее распространенных и опасных видов рака у мужчин. Только в Австрии он становится причиной каждого восьмого летального исхода от онкологических заболеваний. По словам исследователей, дальнейшее изучение PPARγ может стать основой для создания более эффективных стратегий лечения.

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