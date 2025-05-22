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Генетик назвал заболевания, которые поможет победить персональная генотерапия

Генетик Волчков: персональная генотерапия сможет вылечить болезни сердца и рак
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Shutterstock

Персонализированная генетическая терапия может не только спасать жизни пациентов с редкими диагнозами, но и открывать перспективы лечения широкого спектра патологий, включая болезни сердца, грипп и рак. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, заместитель директора по научной работе Центра оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Павел Волчков.

Случай американского младенца Кей-Джея, родившегося с редким генетическим дефектом — дефицитом гена CPS1, при котором организм не способен выводить токсичный аммиак, наглядно показал потенциал персонализированной генотерапии.

Это заболевание встречается у одного из 1,3 млн новорожденных, и без лечения половина таких пациентов не доживает до года. Благодаря использованию технологии CRISPR-Cas9 ученым из Филадельфии удалось всего за несколько месяцев разработать индивидуальный препарат и ввести его ребенку, значительно улучшив состояние пациента.

По словам Волчкова, команда МФТИ понимает, как было создано это лечение, и технически может повторить процесс. Персонализированная генотерапия, по словам ученого, в будущем может использоваться для лечения любых заболеваний.

«Можно локально модифицировать эпителий верхних, средних и нижних и дыхательных путей человека таким образом, что он станет устойчив к проникновению вируса гриппа. Или отредактировать иммунную систему, чтобы изменить скорость образования антител и их атаки на вирус», — пояснил ученый.

Генетическое вмешательство также открывает путь к излечению от сердечно-сосудистых болезней. Так, изменение генетической программы сердца может запускать его регенерацию и предотвращать образование рубцовой ткани после инфаркта. В онкологии такие подходы позволяют «перенастроить» иммунитет на усиленную борьбу с опухолями.

«Генотерапия дает не просто лечение, а возможность по-новому переписать программы работы организма», — заключил Волчков.

Подробнее о том, какие перспективы открывает успешное применение персональной генетической терапии – в интервью Волчкова «Газете.Ru».

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