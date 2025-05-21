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Ученые спасли крупнейших в мире попугаев с помощью искусственного осеменения

PLOS One: фертильность попугаев какапо искусственно повысили на 40%
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Neil Fitzgerald/IMAGO/Global Look Press

Международная группа ученых из Германии и Новой Зеландии добилась значительного успеха в сохранении какапо — самых крупных и находящихся под угрозой исчезновения попугаев в мире. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Благодаря усовершенствованной методике искусственного оплодотворения, уровень фертильности этих редких птиц удалось повысить с 29% до впечатляющих 70%.

Новый метод, разработанный специалистами, включает электрическую стимуляцию для сбора качественного семени у самцов. В ходе эксперимента было оплодотворено 12 самок, в результате чего на свет появились четыре здоровых птенца, подтвержденных как результат искусственного осеменения.

Какапо, обитающие исключительно в Новой Зеландии, — уникальные нелетающие попугаи, известные своей необычной системой размножения с использованием «токов» — специальных земляных чаш, усиливающих брачные крики. Однако из-за завезенных хищников и низкой репродуктивной способности их численность сократилась до критического уровня.

Сегодня в мире насчитывается всего около 142 особей этих уникальных птиц. Новейшая технология дает надежду на спасение вида от полного исчезновения.

Ранее ученые выяснили, что попугаи и люди говорят с помощью общего мозгового механизма.

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