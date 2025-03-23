Попугаи и люди говорят с помощью общего мозгового механизма, выяснили ученые

Ученые из Нью-Йоркского Университета здравоохранения в Лангоне (США) установили, что поведение нейронов в мозге людей и волнистых попугаев во время говорения является сходным. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи изучили мозг волнистых попугайчиков (Melopsittacus undulatus), известных своей общительностью и болтливостью. В ходе эксперимента ученые отслеживали поведение нервных клеток в мозге четырех попугаев, когда те издавали свои характерные щебетания. Как выяснилось, активность клеток в переднем аркопаллиуме (аналоге миндалевидного тела мозга у млекопитающих) птиц непосредственно связана с производимыми звуками.

Руководитель исследования, нейробиолог Майкл Лонг сравнил эту организацию с клавиатурой, которая может воспроизводить различные звуки — согласные, гласные и тона. Эта система оказалась удивительно гибкой и по своей структуре напоминающей человеческую.

Ученые подчеркивают, что это открытие может быть примером конвергентной эволюции — когда два вида решают схожие задачи, развивая подобные механизмы.

«Попугаи и люди развили схожие нейронные системы для производства звуков, что может изменить наше восприятие человеческой исключительности», — отмечает Лонг.

Теперь ученые работают над тем, чтобы разгадать, о чем именно говорят эти птицы, используя машинное обучение для анализа их щебетаний. Возможно, их язык имеет гораздо больше общего с человеческим, чем раньше предполагалось.

Ранее были определены части мозга, необходимые для запоминания слов.